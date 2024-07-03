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70'ler partisi

Güncelleme Tarihi:

#Ivana Sert#Işın Karaca#Buray
70ler partisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 16:07

Sezer Dermenci önceki akşam işletmesini yaptığı Ayşe Hanım Konağı’nda bir yaza merhaba partisi düzenledi.

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70’ler konseptli gecede Dermenci, eşi Ivana Sert ile misafirlerini ağırladı. Işın Karaca, Buray, Cem Belevi ve Tayfun Duygulu da performanslarıyla geceye renk kattı. Cem Belevi geceye sevgilisi Nergis Nasrrullaveya ile katıldı.

70ler partisi

Buray için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması da eğlenceli anlar yaşattı. Buray, “Hayatımda hiç bu kadar şımartılmadım. 40 yaşına girmişim ama ruhum 25” dedi.
70ler partisi


 

 

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#Ivana Sert#Işın Karaca#Buray

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