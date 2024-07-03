70'ler partisi

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70’ler konseptli gecede Dermenci, eşi Ivana Sert ile misafirlerini ağırladı. Işın Karaca, Buray, Cem Belevi ve Tayfun Duygulu da performanslarıyla geceye renk kattı. Cem Belevi geceye sevgilisi Nergis Nasrrullaveya ile katıldı.



Buray için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması da eğlenceli anlar yaşattı. Buray, “Hayatımda hiç bu kadar şımartılmadım. 40 yaşına girmişim ama ruhum 25” dedi.