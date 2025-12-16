700 bin liralık fotoğraf davası

×
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 08:05

OYUNCU Ayça Ayşin Turan, sözleşme süresi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullandığı iddiasıyla bir mağazaya 700 bin liralık dava açtı.

Ayça Ayşin Turan’ın avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Mağazanın fotoğrafları en geç 25 Haziran 2025’te kaldırması gerekiyordu.

Mağaza, 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri izinsiz kullanmaktadır. Mağazanın müvekkilin maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği açıktır. Davalı mağazanın müvekkilin görselleri üzerindeki izinsiz kullanımlarının önlenmesini ve durdurulmasını talep ediyoruz. 500 bin lira alacak ile 200 bin liralık manevi tazminatın müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.” 

