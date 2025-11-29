×
70 kişiyle 70 senelik bir hikaye

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 10:08

Emre Altuğ önceki akşam Zorlu PSM’de unutulmaz bir konser verdi. Şarkıcı, “70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikayeyi sahnede anlatıyoruz” dedi.

Emre Altuğ önceki akşam “Bir Pop Masalı” sahne konseptiyle Zorlu PSM’de izleyici karşısına çıktı.

Konserin biletleri günler öncesinden tükendi. Altuğ, projeyi şu sözlerle anlattı: “Çok heyecanlıyım. 70 kişilik bir ekiple 70 senelik bir hikayeyi anlatıyoruz. Hem oyunculuğumu hem de şarkıcılığımı aynı anda kullanabildiğim, benim için çok özel bir proje.”

Sahnede sürpriz konuklar

Emre Altuğ’un sahnesi gece boyunca sürpriz isimlere ev sahipliği yaptı. Güvenç Dağüstün, Altuğ’la birlikte “Yasemenler Solmadan Gel” şarkısını seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise Sena Şener, şarkıcı ile “Sana Doğru”yu birlikte söyledi.

Okan Bayülgen
Deniz Seki
İlişkim yok

Mert Ramazan Demir, konseri izledi. İlişkisinin olmadığını söyleyen oyuncu, Afra Saraçoğlu ile ilgili soruları yanıtlamadı.




