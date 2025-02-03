"7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik"

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MELEK BAL 13 YAŞINDA MADDE BAĞIMLISI OLDU
-Şu an 20 yaşına basacak. 7 yıl mücadele ettik. Bu bir beyin hastalığı. Maddeyle baş etmeyi öğreniyorlar. Tamamen bitti olayı yok. Maalesef günümüzde kullanım yaşı 9 yaşına kadar düştü. Çocuklarımıza, gençlerimize bir toplumsal saldırı var. "
4 KERE EV EŞYALARIMIZI DEĞİŞTİRDİK
" 7 yıl içinde 4 kere ev eşyalarımızı değiştirdik. Doğru dürüst çalışamadık. "
UMUT HANIMLA MAALESEF ŞİDDETLİ TARTIŞMALARIMIZ OLDU
- Maalesef Umut Hanımla şiddetli tartışmalarımız oldu. Sinirleriniz o kadar bozuluyor ki. Çocuğunuz evden çıkıyor gidiyor. Nereye gitti ne zaman gelecek belli değil. Biri öldürdü mü ? Parçaladı mı ? Haberiniz yok. Çaresizce sabaha kadar bekliyorsunuz. O kadar akıllı zeki çocuklar sokakta köpeklerin mamalarını paylaşacak duruma geliyorlar. Evden her gidişleri bir ölüm. Eve dönüşleri doğum.