7 kez ameliyat masasına yatmıştı... Aslı Bekiroğlu'ndan haber var!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 11:34

GEÇen günlerde ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncu, kısa bir süreliğine evine geçtiğini, yeniden hastaneye döneceğini söyledi:

“Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim.”

Aslı Bekiroğlu, 2 yıl önce rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında defalarca operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Yedinci ameliyatını geçen günlerde olan oyuncu, taburcu olmayı beklerken doktorlarının kararıyla hastanede kalmaya devam edeceğini gözyaşları içinde anlatmış, “Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz” demişti. Bekiroğlu bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprandığını, antidepresan kullanmaya başladığını ve hastaneye dava açtığını duyurmuştu.

 

