6’ncı yıl kutlaması... Atiye aşka geldi

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Biz de çok şaşırdık



Atiye ve eşi Erol Sebebci, etkinlikteki kıyafetleriyle dikkat çekti. Şarkıcı, Lady Gaga’nın ‘Abracadabra’ adlı şarkısının kendi eserine benzediğini iddia ederek hukuki süreç başlatmasına dair şunları söyledi:



“Biz de çok şaşırdık. Esinlenme söz konusu. Bu konuyu Amerika’daki ekibimize devrettik. Onlar da ‘Esinlenme var, analiz edilmesi gerekiyor’ dedi.

Ünlü şarkıcı, partide eşiyle verdiği dudak dudağa pozları sosyal medyada “Filtre yok, aşk var” notuyla paylaştı

Her günü önemsiyoruz



Sıla, kırmızı tarzı için “İçimden geldi bu renk. Yarın 14 Şubat konserim var. Sevgililer Günü için heyecanlıyım. Yeni sahnemizde şarkılarımızı söyleyeceğiz” dedi.

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Şarkıcı, “Sevgiliniz İlker Kaleli sahnede size sürpriz yapar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlker gelir mi bilmiyorum. ‘Yarın olsun bakarız’ dedi. Bizim aramızda takvime saplanan klişeler yok. Biz her günü önemsiyoruz. Sevgililer Günü için hediyeler planlamadık.”

Sahnede beraberiz



Aydilge, geceye eşi Utku Barış Andaç ile katıldı. Şarkıcı, “14 Şubat’ta sahnedeyim. Eşim de müzisyen olduğu için şanslıyım. Sahnede beraber oluyoruz” dedi.

Yeni tarzımı çok beğendi



Derya Uluğ, tarzıyla dikkat çekti. Uluğ, sevgilisi Asil Gök’ün yeni saçını çok beğendiğini söyledi:

“Hep böyle dolaşmamı istiyor. Ben de memnunum. 14 Şubat’ta özel kutlama yapmıyoruz. Bize her gün 14 Şubat.” Şarkıcı, annelikle ilgili sorulara ise “En hayırlısı ne zamansa o zaman” cevabını verdi.

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Sadece havlıyor mu?



Melek Mosso, tarzıyla dikkat çekti. Mosso, LVBEL C5’in “Havhavhav” şarkısı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Şarkıyı açıp dinlemedim. Nakaratta sadece havlıyor mu? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu bir ürün. Güzel pazarlıyor.” Şarkıcı, eşi Serkan Sağdıç ile boşanma iddiaları hakında “O zaman limoniydik. Boşanmıyoruz. Birbirimizi seviyoruz” dedi.