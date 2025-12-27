60. Anaokulu Adıyaman’da

Haberin Devamı

Açılış töreni önceki gün Gülben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Gülben Ergen, Adıyaman’da söz verdiği üçüncü anaokulunu açabilmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirirken; bu sürecin başlamasına öncülük eden, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ayrıca teşekkür etti.



Yeni okullar geliyor



Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak bundan sonraki süreçte; Rojin Kabaiş adına Diyarbakır’da, Cemile için Yağız ve Doğa Anaokulu’nu Ankara’da ve Tokat’ta yeni anaokulları açmak üzere çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. Dernek Başkanı Gülben Ergen’i, açılışta büyük oğlu Atlas da yalnız bırakmadı. Gülben Ergen açılıştan kareleri sosyal medyasında “Oğlumla birlikte geldik depremin hüzünlü şehri Adıyaman’ımıza. Evimize teşekkür ziyaretine gelen değerli başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Dernek ekibimize, okulumuza, oğluma ilgisini, misafirperverliğini hiç unutmayacağım” notuyla paylaştı.