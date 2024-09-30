6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor

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Açılışı Okan Bayülgen moderatörlüğündeki panelle gerçekleşecek olan festivalin Genel Sanat Yönetmenliği’ni, aynı zamanda festivalin kurucusu olan Yavuz Bingöl üstleniyor…

Bu yıl altıncısı düzenlenecek ve 1-2-3 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Festival’de, festivalin açılış konserini dünyaca ünlü İranlı müzisyen Alireza Ghorbani verecek…

Festivalde aynı zamanda dünyaca ünlü Kanadalı koloratur soprano Ekaterina Shelehova, Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan ve Sema Moritz gibi isimlerde sürprizlerle dolu sahne performanslarına imza atacak…

