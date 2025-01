59 yıllık tek evliyim... Şimdi karımı daha çok seviyorum!

Haberin Devamı

Sanatçı programda eşi Nurcan Hanım’la mutlu evliliğini şöyle anlattı:

59 yıllık tek evliyim ben. Evli olarak doğmuş gibiyim. Kendimi bildim bileli evliyim. 59 yıl. Şimdi karımı daha çok seviyorum, bilinçli olarak evlendik zaten, askerliğimi Gelibolu’da yaptım, orada âşık oldum.

Yaş aldıkça, yaşlandıkça birtakım şeyler eksiliyor belki, ama birtakım şeyler de çoğalıyor. Sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı.

ÜNLÜLERİN NİKAH FOTOĞRAFLARI

İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

'Yeni yıla evli girelim' diye bugün evlenmiştik!

Televizyoncu Bülent Özveren ve meslektaşı Sebla Özveren 29 Aralık 1970 yılında nikah masasına oturmuştu.

2022 yılında hayat arkadaşını kaybeden Sebla Özveren, yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.

Hem düğün hem de nişan fotoğrafını paylaşan Özveren altına, 'Bugün evlenme yıldönümümüz. 'Yeni yıla evli girelim' diye bugün evlenmiştik. Işıklarda uyu' notunu düştü.

‘İnsanın kendine bile tahammül edemediği çağlardayız’

Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Reha Özcan eşi Yeşim Özcan ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a gitti.

Evliliklerinde 24. yıla girin çift mutlu birlikteliklerini özel bir yemekle kutladı.

Duygularını sosyal medyadan dile getiren ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına; '24. Yıla giriyoruz. İnsanın kendine bile tahammül edemediği çağlardayız. Tahammülü ile beni taçlandıran, iki çocuğumun anası benim her şeyim. Hayat akıp gidiyor, biz nerelere…' notunu düştü.

Yeşim Özcan ise, yıldönümlerini Murathan Mungan'ın 'Zamanın Rengi' şiiriyle kutladı:

“Zamanın rengi nedir diye sordum kendime

Gri mi, mavi mi, yoksa kırmızı mı?

Her anın bir rengi var

Ve her rengin bir anısı

Zaman, paletimizdeki renkler gibi

Karışır, bulaşır ve sonunda

Bir resim ortaya çıkar hayatımızdan”

Tüm renklerin coşkusunda seviyorum seni...

'Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum'

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile 2018 yılında Danimarka'da dünyaevine giren Gürgen Öz, evlilik yıldönümünü kutladı.

Gürgen Öz, Almanya'da yaşadığı dönemde Emily Mahringer ile tanıştı. Kısa süren arkadaşlığın ardından aşk yaşayan ikili Amsterdam'da nişanlandı, Kopenhag'da da dünyaevine girdi.

Mutlu çift evliliklerinde 7. yılı kutladı. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Öz, altına şu notu düştü; 'Canım benim; seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum ve Almanca öğreneceğim! Yıldönümümüz kutlu olsun büyük aşkım...'

Yıl dönümü kutlamasına bu sözler damga vurdu! 'Başka anne baba gelsin'

Oyuncu Fulya Zenginer ve eşi Küntay Tarık Evren, evlilik yıl dönümleri için anı videosu çekmek istedi. Çift bu özel anı kaydederken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Oğulları Milan, beklemekten sıkılınca huzursuz oldu. "Başka anne baba gelsin" deyip ağladı.

O anların görüntüsünü paylaşan Zenginer, 'Evlilik yıldönümü anısı yaratalım derken evladımız bize nasıl füze atıyor izliyoruz. 5. yılımız kutlu olsun hayatım. Bizim sondaki dumur oluş' notunu düştü. Oğullarının bu samimi ve komik çıkışı, çiftin takipçilerini güldürdü.

Zor günler geride kaldı! Birlikte yedi yıl...

29 Eylül 2018'de muhteşem bir törenle dünyaevine giren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerinde altı yılı geride bıraktı.

Birliktelikleri boyunca zor günler yaşayan ve üstesinden gelen mutlu çift yedinci yıl paylaşımı yaptı.

Bensu Soral, Instagram hesabında hazırladığı fotoğraf albümünü, 'Mutlu yıldönümleri' mesajı yazıp sonsuzluk emojisiyle yayınladı.

Baş ise eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp, 'Mutlu yıldönümleri' yazdı.

Mehir olarak 10 adet birer kilo külçe altın istemişti... 5. yıl kutlaması!

15 yıllık birlikteliğin ardından 2019’da nikâh masasına oturan Aylin Coşkun ve Volkan Aslan evliklerinde 5. yılı kutladı. Coşkun, eşine olan aşkını dile getirdi.

19 yıldır birlikte olan Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş, ünlü şarkıcı, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etmişti.

Çok konuşulan düğünün ardından mutlu bir hayat süren çift evliliklerinde 5. yılı kutladı.

Eşiyle yer aldığı kareleri paylaşan Coşkun fotoğrafların altına şu notu düştü;

"Canım kocam... Ömrüm iyikim.

19 yıl oldu biz seninle el ele tutuşalı.

5. yılımızı geride bıraktık evliliğimizde.

Çok şükrümsün.

Hep şükrümsün.

Seni çok... Hep çok, her gün daha çok seviyorum."



‘Seni harika bir yere götürüyorum’ dedi... 9. yıl yemeği!

Eski manken Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evliliklerinde 9. yılı kutladı. Eşinin 'seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleriyle büyük heyecan yaşayan Şancı, seyyar pilavcıya gidince gerçeği anladı.

Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, kocasıyla yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu olan çift evliliklerinde 9. yılı kutladı. Eşinin, 'Hazırlan, seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleri sonrası çiçekli bir elbise giyen Şancı gittikleri yerde yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

Lüks bir restorana gitme hayali kuran Şancı, seyyar pilavcıyı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Karşılıklı pilav yiyen ikili o anları ölümsüzleştirdi. Şancı paylaşımına, '9. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin' notunu düştü.

'Tam 19 yıl önce bugün...'

2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 19. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Nikah fotoğraflarını sayfasında paylaşan Başkazancı, altına şu notu düştü:

"Tam 19 yıl önce bugün. İyi ki...

Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından...

"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, “İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun?” diye sırasıyla bizlere soruyor. “Evet” sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."

"O gün, geleceğin bizlere neler getireceğini bilmiyoruz ama nikah memurlarının “İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta” diye başlayan klasik sözü, aslında bizim yirmi yıllık birlikteliğimizde gerçeğimiz olacaktı.

Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılı veya hastalığın gölgesinin düştüğü günler, çoğu kişiye ilişkisinde sancılı bir süreç yaratırken, bizimse sevgimizi giderek büyütecekti. Hayatın engebeli, zorlu günlerinde birbirimizin ellerini sımsıkı tutacak ve hiç bırakmayacaktık. Atina’daki nikah törenimizde ettiğimiz yemini ve birbirimize verdiğimiz sözü, sadece iyi günde ve sağlıkta değil, kötü günde ve hastalıkta da kalpten gelen sevgi ve dayanışmayla tutacaktık."

'YAZ BİTER... 11'DEN GÜN ALIRIZ'

Levent Kırca'nın yönetmen oğlu oğulcan Kırca, 2014 yılında oyuncu Ayça Erturan ile nikah masasına oturmuştu. Kırca, evlilik yıl dönümünü Insktagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Kaçıncı yıl dönümümüzmüş? :) Yarın yaz biter, 11’den gün alırız..."

9 YIL OLMUŞ!

Oyuncu İmer Özgün, dizi setinde tanıştığı Salih Bademci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Özgün, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

İmer Özgün siyah beyaz fotoğrafa "9" notunu düştü.

GEÇEN YIL...

Oyuncu Ahmet Kural, temmuz 2023'te 4 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftten Ahmet Kural, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.

Düğün görüntülerinin yer aldığı videoyu takipçileri ile paylaşan Kural altına "Seni çok seviyorum canım karıcığım... Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" notunu düştü.

PİKAÇU EVLENDİ

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Kerem Kupacı, avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile evlendi.

Çiftin nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Deniz kıyısındaki nikahın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

14 YIL ÖNCE

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Bugün bu iki fotoğrafa baktığımda o kadar çok yaşanmışlıklar görüyorum ki gözlerim doluyor.

İki kişi olarak çıktığımız bu yolda seninle aile olduk.

Öyle kolay olmadı. Önce benliklerimizi koruyacak, sonra biz olacaktık. Hala da olmaya çalışıyoruz.

Çünkü dünya öyle pespembe değil. Çatışmalardan birlik, kırıldıklarımızla tamir ettik birbirimizi.Hep birimiz konuşurken diğeri susmayı bildi.Sen sessizliği severken, ben konuşmayı sevdim. Sen duralım derken ben “Hadi yürü” dedim. Aslına bakarsan biz seninle siyahla beyazken kendi ortak rengimizi bulduk.Varlığın bana güven veriyor. Seni çok seviyorum.

Hep yanımızda hep başımızda ol be Alim...

Hem de doğduğun gün evlendik.

O zaman şarkımızla iyi ki doğdun"

'TAM 5 YIL ÖNCE...'

2019 yılında Eren Sağ ile nikah masasına oturan Tolga Sağ, evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"5 yıl boyunca iyi günde, kötü günde, her an yanımda oldun. Ailemi ailen bildin; her eksiğimi tamamladın. Asyamız’la beraber geçireceğimiz daha nice 5 yıllara. Seni seviyorum karıcığım… #21062019"

BOĞAZ'DA EVLENDMİŞLERDİ... YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Meslektaşı Dolunay Soysert ile 10 yıllık evliliğini 2016 yılında bitiren Sinan Tuzcu, 2021'de Beyza Kapu ile nikah masasına oturmuştu.

Sinan Tuzcu, 3. evlilik yıl dönümünü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Tuzcu, fotoğraflara 'Tencere kapak' notunu düştü.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI, 4. KEZ EVELENDİ

Nihan Ünsal'dan 5 ay önce olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Burak Sergen 4. kez evlendi!

63 yaşındaki Sergen, dün akşam bir süredir birlikte olduğu ve kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile nikah masasına oturdu.

Fuat Paşa Yalısı'ndaki törene çiftin yakın dostları katıldı.

Gecenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

'BERABER 18 YILI DOLDURDUK'

2006 yılında Ferihan Kaya ile nikah masasına oturan oyuncu Şinasi Yurtsever, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasında paylaşan Yurtsever, altına şu notu düştü

"Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım"

5 YIL ÖNCE

Arka Sokaklar'ın Arif Müdür'ü Can Başak, 2019 yılında meslektaşı Sinem Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.. Başak, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Can Başak nikah fotoğrafının altına "13.05" notunu düştü.

42 YIL OLDU

Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Senan Levent, Instagram sayfasında "42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…" mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine "Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep...." sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da "42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

'BİZ EVLENDİK'

Ünlü şarkıcı Yasemin Mori, bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak ile evlendi.

42 yaşındaki Mori, sürpriz nikahı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu:

"Emre Irmak & Yasemin Mori Irmak... Hayat biz planlar yaparken başınıza gelenlerdir..."

12 YILLIK YALNIZLIK BİTTİ

Oyuncu Canan Hoşgör, 3 yıldır beraber olduğu işletmeci Yusuf Bakoğlu ile evlendi.

Müjdeli haberi, Hoşgör’ün kızı Zeynep Alkan sosyal medyada duyurdu. Zeynep Alkan, çiftin fotoğraflarını Instagram’da “Annemin nikâhını görmek nasip oldu. Ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı. Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan’ın babası Hamdi Alkan’la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.

'EVET DEDİĞİM GÜN YENİDEN DOĞDUM'

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş, geçtiğimiz yıl ocak ayında Melis Ketenci ile nikah masasına oturdu.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğüne birbirince ünlü isimle katıldı.

Savaş Zafer, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

"Bugün birinci yaşımı kutluyorum aslında çünkü geçen sene 'evet' dediğim günden itibaren seninle yeniden doğmuş oldum. Nice güzel senelerimize, omuz omuza fıstığım"

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

'BUGÜN 54. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ'

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında nikah masasına oturduğu eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram sayfasında paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı.

Fedon Kalyoncu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü:

"Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere"

48 YIL ÖNCE...

Ekranların aranan isimlerinden Hülya Darcan, 1974 yılında meslektaşı Tanju Korel ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. Tanju Korel 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Darcan, evlilik yıl dönümünü kaybettiği eşi ile fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ünlü oyuncu nikah günü çekilen karenin altına '48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!' notunu düştü.

47 YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü... Karlı'nın eşi 2023 Ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

YIL 2006

Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.