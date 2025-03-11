57. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

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Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecenin en çok kazanan filmi oldu.

İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Cem Davran sundu. Türkiye’nin sinema alanındaki en başarılı isimlerini bir araya toplayan gecede Nehir Tuna’nın “Yurt” ve Sinan Kesova”nın “Büyük Kuşatma” filmleri de üçer ödül kazandı.

Sinema Yazarları Derneği’nin her yıl verdiği Emek ve Onur Ödülleri bu sene de Yeşilçam’a yıllarca hizmet etmiş olan isimlere verildi.

Törende Şerif Gören ve Hale Soygazi’ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol’a ise emek ödülü takdim edildi.

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Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören’in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit’in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz’ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer’den aldı.

İşte gecenin kazananlarının listesi…

EN İYİ FİLM

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

EN İYİ YÖNETMEN

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

EN İYİ SENARYO

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Nur Sürer (Mukadderat)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Can Bartu Arslan (Yurt)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Florent Herry (Yurt)

EN İYİ MÜZİK

Ekin Fil (On Saniye)

EN İYİ KURGU

Ayris Alptekin (Yurt)

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EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM

Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)

EN İYİ BELGESEL

Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)

EN İYİ KISA BELGESEL

Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

EN İYİ KISA FİLM

Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)

GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

Cenaze (Yön: Orçun Behram)

AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN ULUSLARARASI İYİ FİLM

Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves)

VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

İlgi Alanı (Zone of Interest)