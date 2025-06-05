57.5 yaşındayım artık aşk hikâye

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Gecede basın mensuplarıyla sohbet eden rock’çı, sosyal medyada güzel kızları takip ettiğiyle ilgili açıklaması hatırlatılınca güldü:



“57.5 yaşındayım, artık aşk meşk hikâye. Ben ‘Sosyal medyada güzel kızlara bakıyorum’ cümlesini ‘Zampara’ şarkımı meşhur etmek için söyledim.”

Teoman, projeleriyle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Bir roman yazmıştım, onun senaryosunu yazıyoruz, dizi olma ihtimali var. Reklamlarım var. Bunları çalışmak olarak görmüyorum ama. Zevk alıyorum bunlardan.”

Slip mayo rahat değil



Teoman’a “Son dönemde slip mayo giyen ünlüler çoğaldı, siz giyer misiniz?” sorusu yöneltildi. Şarkıcı, “Ben onu giymem ya. Rahat bir şey değil o. Bizim yaşlarımızda modayı takip etmek çok kolay değil. Ben normal giymeyi tercih ederim” diyerek güldü.