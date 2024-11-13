511 hektar doğaya kazandırılıyor

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511 hektarlık alanı kapsayan projenin, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon çalışması olma özelliği taşıdığı belirtildi. Projenin 2023 yılında başlayan pilot çalışmaları kapsamında bugüne kadar 65 hektarlık bir alanın rehabilite edildiği duyuruldu.

Proje için düzenlenen etkinliğe katılan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, maden sahalarının rehabilitasyonu konusunda ülkemizin önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, “MAPEG olarak yürüttüğümüz TÜRMES projesi ile rehabilitasyon faaliyetlerini yerinde inceleyerek bir envanter oluşturuyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda 9 bin hektarlık alanda 20.7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik. Madenlerimizi keşfedecek, sürdürülebilir yöntemlerle işletecek ve sonunda doğaya geri kazandıracağız” diye konuştu.

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Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ise konu hakkında, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu sahadaki çalışmaları izledi, değerlendirdi ve raporladı. Dernek, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırlayarak web sitesinde yayımladı. Süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük. 2032 yılına kadar 1363 hektar alanda maden sahası rehabilite etmeyi şimdiden planladık. Maden sahalarının rehabilite edilmediği yönündeki algının da değişmesi için elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Sahada gönüllü olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam edecek” dedi.