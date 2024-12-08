50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin hazırlık anları

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Tören öncesi gerçekleşen son toplantı için Karaköy’ün tarihi ruhu, İstanbul silüetinin eşsiz manzarası eşliğinde Perri Karaköy’de buluşan Çağla Şıkel ve Cem Davran, son hazırlıkları tamamladı. Usta iki isim, yaklaşan ödül törenine özel Hürriyet Kelebek, Kanal D ve Pantene ekipleriyle tarihin içinde keyifli bir akşam geçirerek büyük gece için son çalışmaları gerçekleştirdi.

1856-1890 yılları arasında inşa edilen “Baltazzi Han” olarak anılan Galata’nın en eski dört hanından birinde yer alan The Galata İstanbul Hotel-Mgallery’nin terasındaki Perri Karaköy’ün olduğu binada aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devri’nde Osmanlı Donanması Komutanı Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve 1720’den beri “suyu arıtma” geleneğini sürdüren 300 yıllık ‘Çeşme Hamamı’ da yer alıyor.

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BİRÇOK SÜRPRİZ OLACAK

Bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde kazananlar, Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın renkli sunumuyla ödüllerine kavuşacak. Yarım asırdır düzenlenen törende 50. yıla özel birçok sürpriz performans, bu yıl da televizyon ve dijital canlı yayınlarla milyonlara ulaşırken aynı zamanda da görme ve işitme kaybına sahip bireyler tarafından da engelsiz bir biçimde takip edilebilecek.