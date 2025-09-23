50 bin liralık rahatlık... Serenay tarzı!

Güncelleme Tarihi:
Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi.
Sarıkaya’nın sevgilisi Mert Demir çiçek satan bir çocukla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada “Sağ ol kardeşim, ben çiçek kullanmıyorum” notuyla paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, o paylaşımdan yola çıkılarak yöneltilen ayrılık sorularına da yanıt vermedi.
50 bin liralık rahatlık
Serenay Sarıkaya güzellik merkezinden yeşil renkli tüylü terlikleriyle ayrıldı. Terliklerin fiyatının 50 bin lira olduğu söyleniyor.