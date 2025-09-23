50 bin liralık rahatlık... Serenay tarzı!

×
Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Stil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 08:37

Serenay Sarıkaya önceki gün Arnavutköy’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi.

Sarıkaya’nın sevgilisi Mert Demir çiçek satan bir çocukla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada “Sağ ol kardeşim, ben çiçek kullanmıyorum” notuyla paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, o paylaşımdan yola çıkılarak yöneltilen ayrılık sorularına da yanıt vermedi.

Serenay Sarıkaya güzellik merkezinden yeşil renkli tüylü terlikleriyle ayrıldı. Terliklerin fiyatının 50 bin lira olduğu söyleniyor.

