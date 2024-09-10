5. yıla özel “Ehlikeyif” sergisi

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OMM - Odunpazarı Modern Müze kurucusu Erol Tabanca, eşi Rana Erkan Tabanca ve Ehlikeyif sergisinin küratörlüğünü üstlenen, OMM Yönetim Kurulu Başkanı İdil Tabanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete geçmiş dönem Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra cemiyetin tanınmış simalarından Ali Sabancı, Ayşen-Hüsnü Özyeğin, Banu Çarmıklı, Bettina Machler, Cem Hakko, Cem-Ümit Boyner, Elif Boyner, Murat Pilevneli ve Oya-Hüsamettin Koçan da katıldı.

Tasigo Otel’de düzenlenen kokteylle başlayan gece, OMM’da “Ehlikeyif” sergi turu ile devam etti.

OMM-Odunpazarı Modern Müze kurucusu Erol Tabanca ve İdil Tabanca’nın küratörlüğünü üstlendiği, uluslararası sanatçı ve tasarımcıların çağdaş ve fantastik yapıtlarını içeren sergi büyük beğeni topladı.

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Geceye, Sedef Adası, Gabrielle Kwarteng ve Bashkka gibi ünlü sanatçıların DJ setleri eşlik etti.