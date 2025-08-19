×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

5 kilo altın takılmıştı... Aleyna Dalveren'den açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Dalveren#Fatih Erdem#Dubai
5 kilo altın takılmıştı... Aleyna Dalverenden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 09:45

Eşi Fatih Erdem’le boşanma kararı alan Aleyna Dalveren, düğünde takılan altınları istediği videonun gündem olmasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Altın takılarıyla verdiği yeni pozları paylaşan sosyal medya fenomeni, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü:

“Ben ‘Altınlarımı istiyorum’ diye bir şey mi söyledim? ‘Tasmayı ben aldım, şunu ben aldım’ dedim. ‘Altınlarımı aldılar, vermiyorlar’ demedim. İftira atamam.”

Dalveren daha önce paylaştığı videoda şöyle demişti: “Bana ait olan şeyleri bekliyorum. Altın muhabbeti mesela. Tasma, eldiven,
o bu şu; hepsini ben kendim aldım.”

5 kilo altın takılmıştı... Aleyna Dalverenden açıklama geldi

İşinsanı Fatih Erdem’le geçen aralıkta Dubai’de evlenen Aleyna Dalveren nisan ayında İstanbul’da düğün yapmış, ünlü isme toplam 5 kilo altın takılmıştı.

Gözden KaçmasınAleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altınAleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Dalveren#Fatih Erdem#Dubai

BAKMADAN GEÇME!