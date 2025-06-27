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5 bin kişi ayakta alkışladı

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#Aşk Biter Mi?#Kerem Alışık#Evrim Alasya
5 bin kişi ayakta alkışladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 11:25

KEREM Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği
oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Oyun, finalde Harbiye Açıkhava’yı dolduran yaklaşık 5 bin kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarının eserlerinden ilham alınarak sahneye taşınan oyun geçtiğimiz haftalarda İngiltere-Londra, Avusturya-Bregenz ve İsviçre-Zürih’te de seyirciyle buluşmuş, yine ayakta alkışlanmıştı

5 bin kişi ayakta alkışladı

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#Aşk Biter Mi?#Kerem Alışık#Evrim Alasya

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