5 bin kişi ayakta alkışladı

Haberin Devamı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği

oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Oyun, finalde Harbiye Açıkhava’yı dolduran yaklaşık 5 bin kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarının eserlerinden ilham alınarak sahneye taşınan oyun geçtiğimiz haftalarda İngiltere-Londra, Avusturya-Bregenz ve İsviçre-Zürih’te de seyirciyle buluşmuş, yine ayakta alkışlanmıştı