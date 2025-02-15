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5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... 'Cinsiyetini açıklamayacağım'

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#Gizem Karaca#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı
5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... Cinsiyetini açıklamayacağım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 13:51

Oğuzhan Koç önceki akşam Boop Kuruçeşme’de sahne aldı. Şarkıcıyı bu özel gecede sevgilisi Hazal Şubaşı, Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ve Mehmet Aslantuğ yalnız bırakmadı.

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Koç, “Bu gece hem Sevgililer Günü hem de Salman Tin’le düet yaptığım yeni şarkım yayınlanacak. İkisini bir arada kutlayacağız” dedi. Şarkıcı, yeni imajıyla ilgili de şunları söyledi: “Yeni bir şeyler deniyoruz. Hazal da çok memnun. Belki bir dönem dizisi rolü gelir.” 

5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... Cinsiyetini açıklamayacağım

Cinsiyetini açıklamayacağım

5 aylık hamile Gizem Karaca, geceye eşi Kemal Ekmekçi ile geldi. Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olduğunu ve isim konusunda çok kararsız olduklarını söyledi:

“Doğumum İzmir’de olacak. Her gece dondurma yiyorum.”

5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... Cinsiyetini açıklamayacağım

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Setten geldim

Hazal Subaşı, setten sevgilisini izlemeye geldiğini söyledi: “Her zaman çok heyecanlıyım. Yetiştiğim için de çok mutluyum.”

5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... Cinsiyetini açıklamayacağım

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#Gizem Karaca#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı

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