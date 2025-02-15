5 aylık hamile Gizem Karaca gecelerde... 'Cinsiyetini açıklamayacağım'

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Koç, “Bu gece hem Sevgililer Günü hem de Salman Tin’le düet yaptığım yeni şarkım yayınlanacak. İkisini bir arada kutlayacağız” dedi. Şarkıcı, yeni imajıyla ilgili de şunları söyledi: “Yeni bir şeyler deniyoruz. Hazal da çok memnun. Belki bir dönem dizisi rolü gelir.”

Cinsiyetini açıklamayacağım



5 aylık hamile Gizem Karaca, geceye eşi Kemal Ekmekçi ile geldi. Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olduğunu ve isim konusunda çok kararsız olduklarını söyledi:



“Doğumum İzmir’de olacak. Her gece dondurma yiyorum.”

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Setten geldim



Hazal Subaşı, setten sevgilisini izlemeye geldiğini söyledi: “Her zaman çok heyecanlıyım. Yetiştiğim için de çok mutluyum.”