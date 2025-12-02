5 Aralık’ta vizyonda

Haberin Devamı

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından yazılan komedi filmi, 5 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

Başrollerde Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in yer aldığı ‘Mitoloji Mafyası’ iki beceriksiz hırsızın yanlışlıkla serbest bıraktığı antik tanrı Priapos yüzünden kendilerini tarihi eser kaçakçıları ve mafya hesaplaşmalarının tam ortasında bulmalarını anlatıyor.

Filmin kadrosunda Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço ve Orçun İynemli de yer alıyor.