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5.3 milyon lira ücret aldı mı? Şevval Sam ilk kez yanıtladı!

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#İzmir
5.3 milyon lira ücret aldı mı Şevval Sam ilk kez yanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:26

Hafta Sonu Kıbrıs’ta konser veren Şevval Sam, İstanbul’a önceki gün döndü.

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İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İzmir’de verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri karşılığında 5.3 milyon lira ücret aldığı iddiasıyla gündeme gelen Sam, “Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil” dedi.

5.3 milyon lira ücret aldı mı Şevval Sam ilk kez yanıtladı

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasa araştırması yapılırsa, kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen rakamlar, tüm organizasyonun toplam maliyeti ve benimle bir ilgisi yok. Ben sadece payıma düşeni alıyorum.”

Sanatçı, kendisine yönelik eleştirilere yanıt olarak kadınlar için ücretsiz konserler verdiğini ve sosyal sorumluluk projelerine katıldığını hatırlattı.

 

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#Şevval Sam#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#İzmir

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