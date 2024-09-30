4 filmle seyirci karşısına çıkacak

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Flyin Production’ın kurucusu yapımcı Tuğba Aras ile ortaklık yapan Mustafa Uslu, “Bi Umut”, “Hayat Sevince Güzel” ve yurtdışı pazarı için çekilen “American Immigrants” gibi projelerin yapım süreci başladı. Filmlerin ilk fragmanları ise, “12. Bodrum Türk Filmleri Haftası”nda sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan’ın yazdığı, başrollerinde Burçin Terzioğlu, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir ve Alican Yücesoy gibi yıldız isimlerin yer aldığı “Hükümsüz” sinema filminin ilk gösterimi de etkinlikte yapılacak.

