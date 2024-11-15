×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

35. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahihlerini buluyor

Güncelleme Tarihi:

#35. Ankara Film Festivali#Onur Saylak#Aslıhan Gürbüz
35. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahihlerini buluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 16:50

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kazananları bu akşam gerçekleşecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Haberin Devamı

Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın üstlendiği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri koltuğunda Burcu Biricik ve Serkan Keskin’in yanı sıra başarılı kurgucu Çiçek Kahraman ve sinema eleştirmeni Burçak Evren de yer aldı.
Ödüller bu akşam saat 19:30’da Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

35. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahihlerini buluyor

Ünlü Oyuncular Festival için Ankara’daydı

 7 Kasım’da başlayan 35. Ankara Film Festivali bugün sona eriyor. Festival kapsamında 15 ülkeden 43 yönetmenin 58 filmi sinemaseverlerle buluştu. 12 kategoride ödül verilecek festivalin Ulusal Uzun Film kategorisinde ise 10 film yer aldı. Bu kategoride yarışan Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Ayçıl Yeltan’ın “Fidan”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Belkıs Bayrak’ın “Gülizar”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nadim Güç’ün “Mukadderat” ve Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” gösterimleri tamamlanırken, filmlerin oyuncular da festivale katıldı.

35. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahihlerini buluyor

Ayça Bingöl, Gürkan Uygun “Fidan”, Aslıhan Gürbüz, “Mukadderat”, Funda Eryiğit “Ölü Mevsim” gösterimleri sonrası filmler hakkında merak edilenleri yanıtladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#35. Ankara Film Festivali#Onur Saylak#Aslıhan Gürbüz

BAKMADAN GEÇME!