32. yıl kutlaması

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:44
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) 32’nci kuruluş yıldönümünü Cumhuriyet şarkılarıyla kutladı.
1. Levent İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen kuruluş gecesine YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri, bağışçılar ve vakıftan burs alan öğrenciler katıldılar.
Gecede YEKÜV Vakfı’na destek verenlere “Eğitime Işık Yakanlar” olarak teşekkür plaketleri verildi. Plaket töreninin “Bir Cumhuriyet
Şarkısı” filminin müziklerini de yapan besteci ve piyanist Tuluğ Tırpan’ın piyanosuna, yine aynı filmde şarkı seslendiren solist Dilek Türkan
eşlik etti.