"30 yılım çöpe gitti... Bu yüzden influencer oldum"

Haberin Devamı

Uzel, dizi projelerinde hep aynı isimlerin yer aldığını, bu nedenle pek çok oyuncunun mağdur olduğunu söyleyerek isyan etti: “Sektör, belli 100 isim içinde dönüyor. O 100 kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden influencer oldum. 30 senem çöpe gitti.” Yapımcıların dizileri yurtdışına satarak para kazandığını sözlerine ekleyen oyuncu, “Ben yan kastım. Ama orası tekelleşmiş” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Aradığı aşkı buldu

Bade İşçil önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. İşçil, “2024 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Hep beraber, röportaj yaparak geçti.” Oyuncu geçen yıl hayatında kimsenin olmadığını söylemiş ve “Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” açıklamasıyla gündem olmuştu. İşçil, aradığı aşkı sonunda bulduğunu açıkladı: “Aradığım aşkı buldum.” (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Defne Samyeli önceki gün Etiler’de bir ara sokakta görüntülendi. Aracından indikten sonra bagajına yönelen Samyeli, muhabirlere “Burası annemin evi. Siz belki bir şey çıkarırım umuduyla geldiniz ama anneme geldim” dedi. (Deniz BOY)

Sevindiren haber geldi

Sağlık sorunları yaşayan kardeşi Gürsoy Yalçın’la ilgilendiği için Beşiktaş’tan gelen teknik direktörlük teklifini geri çeviren Sergen Yalçın, müjdeli bir haber verdi. Yalçın, hastaneden paylaştığı bir fotoğrafla kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu:

Haberin Devamı

“Kardeşim Gürsoy’un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Çok mutluyuz

Eski milli futbolcu Necati Ateş, önceki gece spor eğitmeni sevgilisi İlsu Oban’la Arnavutköy’de objektife takıldı. Çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ateş, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey yolunda, çok mutluyuz” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Gözlüğü taktı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Dürüst önceki gün Nişantaşı’ndaydı. İki gençle bir kafede sohbet ederken görüntülenen Dürüst, objektifleri fark edince güneş gözlüğünü taktı. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Çekişmeli bir aşk yaşıyorum

Hande Ünsal, Pınar İnanç Akar’ın Kafa Radyo’daki “Pınarating” programının konuğu oldu. Nazara inandığını söyleyen şarkıcı, “Böyle durumlarda sadece dua ederim. Bir şey yaptığımda önceden paylaşmıyorum, nazar değer diye. Ne zaman bir şeyi çok istesem nazar değiyor” dedi. Ünsal, aşk hayatıyla ilgili de şunları söyledi: “Çekişmeli ve sürtüşmeli bir aşk yaşıyorum. Ama bana bu şarkıları yazdırıyor. 5 yıldır en çok dinlenen kadın şarkıcıyım ve bu durumdan dolayı gurur duyuyorum.”