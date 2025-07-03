"3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli" Kemal Sunal'ı andı

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Sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Ali Sunal, altına bu satırları yazdı:



3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın asla bırakmazdın beni biliyorum ama işte zaman gelmişti… seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim BABA kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda kalbimde ol baba. Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım nazlanayım sana, seni seven herkesin hepimizin yanında ol babam sensiz çok eksiğiz…