28 yıl sonra Erzincan’da

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Göksel, Erzincan konserinde, bu şehre ilk kez 28 yıl önce “Uzun Uzun Yollar” şarkısının klip çekimleri için geldiğini söyledi:

“Dönemin şartları için sıra dışı bir işti. Dönemin efsane valisi Recep Yazıcıoğlu şehrin tanıtımı için herkese yardımcı oluyordu, bizimle de çok ilgilenmişti. O zaman drone’lar falan yok. Beni helikopterle Munzur Dağı’nın zirvesine bırakmışlardı. Uzaktan çekimler yapılırken yırtıcı kuşlar geldi diye beni hemen geri almışlardı. Bendeki cesarete de bakın. O zaman da hayran kalmıştım, bugün de uzun uzun dolaştım, yine kalbimi bıraktım Erzincan’a.”

Ünlü sanatçı, konserinde dinleyicilerine bir de müjde verdi, yeni şarkısını 23 Mayıs’ta yayınlayacağını açıkladı.