×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

28 yıl sonra Erzincan’da

Güncelleme Tarihi:

#Göksel#Erzincan#Klip Çekimi
28 yıl sonra Erzincan’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:30

POP müziğin güçlü seslerinden Göksel, Türkiye turnesi kapsamında Rize, Erzurum ve Erzincan’da sevenleriyle buluştu.

Haberin Devamı

Göksel, Erzincan konserinde, bu şehre ilk kez 28 yıl önce “Uzun Uzun Yollar” şarkısının klip çekimleri için geldiğini söyledi:

“Dönemin şartları için sıra dışı bir işti. Dönemin efsane valisi Recep Yazıcıoğlu şehrin tanıtımı için herkese yardımcı oluyordu, bizimle de çok ilgilenmişti. O zaman drone’lar falan yok. Beni helikopterle Munzur Dağı’nın zirvesine bırakmışlardı. Uzaktan çekimler yapılırken yırtıcı kuşlar geldi diye beni hemen geri almışlardı. Bendeki cesarete de bakın. O zaman da hayran kalmıştım, bugün de uzun uzun dolaştım, yine kalbimi bıraktım Erzincan’a.”

Ünlü sanatçı, konserinde dinleyicilerine bir de müjde verdi, yeni şarkısını 23 Mayıs’ta yayınlayacağını açıkladı.

28 yıl sonra Erzincan’da

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göksel#Erzincan#Klip Çekimi

BAKMADAN GEÇME!