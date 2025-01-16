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28 Kasım’da vizyonda

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#Sadri Alışık#Kahkaha Ve Hüzün #Özer Feyzioğlu
28 Kasım’da vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:15

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatını konu alan “Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)” filminin vizyon tarihi belli oldu.

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Sanatçının unutulmaz yaşamını beyazperdeye taşıyacak film, 28 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin (SAKM) üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturacak.

28 Kasım’da vizyonda

Feyzioğlu’nun senaryosuna da imza attığı filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak.

Sadri Alışık’ın 100’üncü doğum yılına özel olarak hazırlanan proje, sanatçının Türk sinemasına kattığı değeri, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisiyle birlikte izleyicilere aktaracak.

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#Sadri Alışık#Kahkaha Ve Hüzün#Özer Feyzioğlu

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