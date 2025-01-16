28 Kasım’da vizyonda

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Sanatçının unutulmaz yaşamını beyazperdeye taşıyacak film, 28 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.



Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin (SAKM) üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturacak.

Feyzioğlu’nun senaryosuna da imza attığı filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak.

Sadri Alışık’ın 100’üncü doğum yılına özel olarak hazırlanan proje, sanatçının Türk sinemasına kattığı değeri, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisiyle birlikte izleyicilere aktaracak.