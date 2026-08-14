27 yıl sonra Seda söyledi

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Ünlü oyuncu, söz ve müziği Metin Özülkü’ye ait ‘Kör Âşık’ adlı eseri seslendirdi. İlk olarak 1999 yılında Gülben Ergen’in okuduğu şarkıyı yeniden yorumlayan Seda Bakan, projeye dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Metin Özülkü beni aradığında onur duydum. Mesleğim oyunculuk, asla şarkıcılık gibi bir motivasyonum yok ama böyle güzel bir projede şarkı söyleyerek yer almak da beni çok heyecanlandırdı.”

Şarkı, bugün Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.