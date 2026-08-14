×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

27 yıl sonra Seda söyledi

Güncelleme Tarihi:

#Seda Bakan#Eda-Metin Özülkü#Gülben Ergen
27 yıl sonra Seda söyledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 07:54

SEDA Bakan, Eda-Metin Özülkü çiftinin müzik kariyerlerinin 50’nci yılına özel hazırlanan ‘Eda-Metin Özülkü Şarkıları’ albümü için stüdyoya girdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 Ünlü oyuncu, söz ve müziği Metin Özülkü’ye ait ‘Kör Âşık’ adlı eseri seslendirdi. İlk olarak 1999 yılında Gülben Ergen’in okuduğu şarkıyı yeniden yorumlayan Seda Bakan, projeye dair hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Metin Özülkü beni aradığında onur duydum. Mesleğim oyunculuk, asla şarkıcılık gibi bir motivasyonum yok ama böyle güzel bir projede şarkı söyleyerek yer almak da beni çok heyecanlandırdı.”

Şarkı, bugün Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seda Bakan#Eda-Metin Özülkü#Gülben Ergen

BAKMADAN GEÇME!