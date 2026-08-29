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25 yıl sonra tiyatro sahnesinde

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#Şahane Pazar#Sührey Ve Behzat Uygur#Tiyatro Gösterisi
25 yıl sonra tiyatro sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:03

SÜHEYL ve Behzat Uygur’un efsane programı ‘Şahane Pazar’ 25 yıl sonra geri dönüyor.

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İkili televizyon programını bu kez tiyatro sahnesine taşıyor. İlk provası Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Şahane Pazar Sahnede’, ünlü konuklarıyla da izleyiciye sürprizlerle dolu bir gösteri vaat ediyor.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, turne kapsamında gittikleri her şehirde sahneye farklı bir ünlü ismi konuk etmeye hazırlanıyor. Zara, Melek Mosso, Jale, Ercan Saatçi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gösterinin konukları arasında yer alacak.

Zara’nın Bursa’daki gösteriye katılacağı belirtilirken, diğer ünlü isimlerin de turnenin farklı duraklarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Süheyl Uygur, gösterinin yalnızca nostalji üzerine kurulmayacağını belirterek, “Hem bir sahne gösterisi hem de dijitalin çok iyi kullanıldığı bir şov olacak. Asıl mesleğimiz tiyatronun ögelerinden faydalanacağız” ifadelerini kullandı.

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Şahane Pazar Sahnede’, 8 Eylül’de Kocaeli Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde, 27 Eylül’de ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

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#Şahane Pazar#Sührey Ve Behzat Uygur#Tiyatro Gösterisi

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