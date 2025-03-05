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24 yıllık eşi 'ihanete uğradım' dedi, boşanma davası açtı... 'Aynı odada kalıyorlardı'

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#Cenk Torun#Nevin Torun#Mahassine Merabet
24 yıllık eşi ihanete uğradım dedi, boşanma davası açtı... Aynı odada kalıyorlardı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:56

Cenk Torun’un eşi Nevin Torun’u rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığı iddia edilmişti. Oyuncu iddiaları yalanlamıştı.

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ÜNLÜ oyuncu Cenk Torun’la 24 yıldır evli olan Nevin Torun, eşinin “Esaret” dizisindeki partneri Mahassine Merabet ile aşk yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Ünlü oyuncunun eşini aldattığı iddialarını “Esaret” dizisindeki ekip arkadaşları doğruladı. “Esaret” dizisinde rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Züleyha Hamza ihanet iddiaları için “Cenk Bey’in evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü” diye konuştu.

24 yıllık eşi ihanete uğradım dedi, boşanma davası açtı... Aynı odada kalıyorlardı
Züleyha Hamza - Arya Çevik

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Arya Çevik de “Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Haberlere çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Rahat takılıyorlardı” dedi. 

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#Cenk Torun#Nevin Torun#Mahassine Merabet

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