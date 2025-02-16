24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

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Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre Kim Sae-ron, Seul’deki evinde ölü bulundu.

24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık problemi yoktu.

Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

Polis ünlü oyuncunun ölümünü soruşturuyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

2000 yılında doğan Kim Sae-ron oyunculuğa 2009 yılında başlamış ve 2010'da aksiyon filmi “The Man from Nowhere” ve 2012'de gerilim filmi “The Neighbor ”daki rolleriyle ün kazanmıştı.

2023'te gösterime giren “Bloodhounds” ünlü oyuncunun rol aldığı son film oldu.

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Kim Sae-ron Mayıs 2022'de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve daha sonra oyunculuk kariyeri büyük yara almıştı.

Mahkemede para cezasına çarptırılan ünlü oyuncunun ölümü de son yıllarda Güney Koreli birçok yıldız oyuncu gibi sır ölümler halkasına eklendi.