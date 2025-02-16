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24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

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#Kim Sae-Ron#Güney Kore#Oyuncu
24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:58

Güney Kore’de ünlü dizi oyuncuları ve K-Pop şarkıcılarının ölümlerine yeni bir halka eklendi. Ünlü oyuncu Kim Sae-ron, 24 yaşında hayatını kaybetti.

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Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre Kim Sae-ron, Seul’deki evinde ölü bulundu.

24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık problemi yoktu.

Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

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Polis ünlü oyuncunun ölümünü soruşturuyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

2000 yılında doğan Kim Sae-ron oyunculuğa 2009 yılında başlamış ve 2010'da aksiyon filmi “The Man from Nowhere” ve 2012'de gerilim filmi “The Neighbor ”daki rolleriyle ün kazanmıştı.

2023'te gösterime giren “Bloodhounds” ünlü oyuncunun rol aldığı son film oldu.

24 yaşındaki ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

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Kim Sae-ron Mayıs 2022'de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve daha sonra oyunculuk kariyeri büyük yara almıştı.

Mahkemede para cezasına çarptırılan ünlü oyuncunun ölümü de son yıllarda Güney Koreli birçok yıldız oyuncu gibi sır ölümler halkasına eklendi.

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#Kim Sae-Ron#Güney Kore#Oyuncu

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