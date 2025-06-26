24 Ekim’de sinemalarda

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Çekimleri İstanbul ve Fethiye’de devam eden ‘Gelin Takımı 2’, 24 Ekim’de sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.



Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, senaryosunu Anafarta ile Ayşe Balıbey’in beraber kaleme aldığı film, SKY Films ve TAFF Pictures’ın ortak yapımcılığıyla beyazperdeye taşınacak.

Kadrosunda Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Altıntoprak, Barış Yıldız ve Baran Bölükbaşı’nın da yer aldığı filmin konusu şöyle:

Ayça (Seda Bakan), Deniz (Nilperi Şahinkaya), Selin (Şebnem Bozoklu) ve Berrin (Ecem Erkek) hayatın zorluklarıyla boğuşurken birbirlerini ihmal etmiştir. Şenel’den (Ayşenil Şamlıoğlu) gelen sürpriz telefonla takım yeniden bir araya gelerek yeni bir maceraya atılır.