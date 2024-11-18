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Budapeşte'de okuyan kızına duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren İclal Aydın, Zeynep Lal'e doğum gününde sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle seslendi...



"Canım kızım. 22 yıl önce bu saatlerde kahkahalar atarken doğumun başlamıştı. O gece o kadar çok gülmüştüm ki sanırım "annem neden bu kadar gülüyor?" diye merak edip, beklediğimiz tarihten on gün erken gelmeye karar verdin. Sabah kucağıma verdikleri o pembe beyaz bebeğin altı yedi aylık halini sevdim dün gece rüyamda. Ama ne sevdim öptüm anlatamam. Yumuş ayaklarını, ellerini öptükçe dişsiz küçük ağzından bebek kıkırdamaların dökülüyordu.

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Her halini, her yaşını hep çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Gözümün nuru, ömrün mutluluk ve huzur dolsun inşallah. İyi ki doğdun yavrum"

