22 yaş küçük sevgilisiyle aşkını ilan etmişti.... Yaş eleştirisine yanıt

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Ancak sevgililerin arasında 22 yaş fark olması, eleştirilmelerine yol açtı. Bülent Şakrak, tepkileri “Gibi” dizisinden bir sahneyle ti’ye aldı.



Oyuncu, Yılmaz (Feyyaz Yiğit) karakterinin, İlkkan’a (Kıvanç Kılıç) “Biz seni 28 biliyoruz. 39 yaşında mısın sen? Hiç mi anlamadın oğlum, insan bilir ne yaşadığını ya” dediği sahneyi paylaştı. Burcu Kirman da o paylaşımı kendi sayfasında “Ben de kendimi 25 sanıyorum” notuyla yayınladı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kandil paylaşımı

Seda Bakan, Regaip Kandili’ne özel paylaşım yaptı.

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Başını örtüp namaz kılan oyuncu, seccade üzerinde kızıyla verdiği pozu Instagram’da yayınlayarak takipçilerinin kandilini kutladı.

‘Avukatım’ dedi x-ray’den geçmedi

Ebru Polat önceki gün Nişantaşı City’s AVM’ye girerken görüntülendi. Aynı zamanda avukat olan şarkıcı, güvenlik görevlisine avukat kimliğini göstererek x-ray cihazından geçmedi.

Polat, “Birçok yere böyle giriyoruz. Üzerimizi arayamıyorlar. 7 yıl öncesine kadar havalimanına da aranmadan giriyorduk. Sonra kanun çıktı, şimdi sadece hâkim ve savcılar aranmadan giriyor” dedi.

-3 derecede denize girdi

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan tatil için Norveç’e gitti.

-3 derecede vücudunu karlarla ovup denize giren İbrahim Çelikkol, o anları Instag-ram’da paylaştı. Oyuncunun sevgilisine “Sakın girme!” dediği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Önce korkuttu sonra güldürdü

“Karantina” filmi için düzenlenen basın toplantısına, Demirhan Demircioğlu’nun rol arkadaşı Meltem Akçöl’e yaptığı doğum günü sürprizi damga vurdu.

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Toplu röportajda söz sırası Meltem Akçöl’e geldiği anda, Demirhan Demircioğlu öksürük krizine girmiş gibi yaparak setten ayrıldı. Arkadaşlarını endişelendiren oyuncu, elinde doğum günü pastalarıyla geri döndü.

Hem şaşıran hem de çok mutlu olan Akçöl, rol arkadaşına teşekkür etti. Beyza Alkoç’un romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz’un oturduğu “Karantina” 10 Ocak’ta vizyona girecek.