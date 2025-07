21’inci yüzyılın en iyi filmlerini seçti

Haberin Devamı

Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Guillermo del Toro, Chiwetel Ejiofor, Julianne Moore gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı anket için Nuri Bilge Ceylan da bir liste hazırladı.

“21’inci Yüzyılın En İyi Filmleri” anketinde Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun yönettiği “Parasite” birinci oldu.

İkinci sırada David Lynch’in “Mulholland Drive” filmi, üçüncü sırada ise Paul Thomas Anderson imzalı “There Will Be Blood” yer aldı.

NURİ BİLGE CEYLAN’IN İLK 10 FİLMİ

1 - About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine) / Yön: Roy Andersson

2 - No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) / Yön: Joel & Ethan Coen

3 - Oslo, August 31st (Oslo, 31 Ağustos) / Yön: Joachim Trier

4 - Hors Satan / Yön: Bruno Dumont

5 - Stellet Licht (Sessiz Işık) / Yön: Carlos Reygadas

6 - Moartea domnului Lazarescu (Bay Lazarescu’nun Ölümü) / Yön: Cristi Puiu

7 - The Turin Horse (Torino Atı) / Yön: Béla Tarr

8 - Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor) / Yön: Apichatpong Weerasethakul

9 - Unknown Pleasures (Bilinmeyen Zevkler) / Yön: Jia Zhangke

10 - Zama / Yön: Lucrecia Martel