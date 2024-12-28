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2025’in ilk filmi

Güncelleme Tarihi:

#Tur Rehberi#Cem Gelinoğlu#Eda Akalın
2025’in ilk filmi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 12:58

Komedi filmi “Tur Rehberi” 1 Ocak’ta sinemalarda olacak. Başrol Cem Gelinoğlu, komik bir film yaptıklarını söyledi.

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Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Melisa Duru Ünal’ın rol aldığı ‘Tur Rehberi’ filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.

Gelinoğlu, “Yılın ilk filmi bize nasip oldu. Herkes bu filme değer kattı. Ercüment karakterini canlandırıyorum. Antalya’nın Tarkan’ı. İşine arzuyla bağlı ve hırslı bir adam” dedi. Gelinoğlu, “Sizi Tarkan şarkılarıyla dans ederken görebilecek miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Göreceksiniz. Karakter Tarkan olmak isteyen biri ama olamıyor. Süper dans performansı beklemenizi önermem.”

2025’in ilk filmi


Engin Türkoğlu ise ilk filmi olduğunu belirtti: “Aşırı heyecanlandım. Büyük ustalarla yer aldım. Komik film oldu.” “Tur Rehberi”, 1 Ocak’ta vizyona girecek. 

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2025’in ilk filmi

Mahsun Karaca - Uraz Kaygılaroğlu - Eda Akalın - Özge Özacar

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#Tur Rehberi#Cem Gelinoğlu#Eda Akalın

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