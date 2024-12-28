2025’in ilk filmi

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Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Melisa Duru Ünal’ın rol aldığı ‘Tur Rehberi’ filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.

Gelinoğlu, “Yılın ilk filmi bize nasip oldu. Herkes bu filme değer kattı. Ercüment karakterini canlandırıyorum. Antalya’nın Tarkan’ı. İşine arzuyla bağlı ve hırslı bir adam” dedi. Gelinoğlu, “Sizi Tarkan şarkılarıyla dans ederken görebilecek miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Göreceksiniz. Karakter Tarkan olmak isteyen biri ama olamıyor. Süper dans performansı beklemenizi önermem.”

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Engin Türkoğlu ise ilk filmi olduğunu belirtti: “Aşırı heyecanlandım. Büyük ustalarla yer aldım. Komik film oldu.” “ Tur Rehberi ”, 1 Ocak’ta vizyona girecek.