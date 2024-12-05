2025’e merhaba

Güncelleme Tarihi:
Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Tayyar Işıksaçan’ın üstlendiği geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gece, Burçin Birben’in konseri ve Ahsen Gönülce yönetimindeki şov ekibinin gösterisiyle renklendi.
Sahnelere döndü
Sahnelere geri döndüğünü ilan eden Burçin Birben, şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Hakan Altun da “Yorgun Yıllarım” şarkısıyla geceye renk kattı.
Burçin Birben
Bozhan-Eda Memiş - Salih-Semra Keçeci - Onur Keçeci
Hakan Altun