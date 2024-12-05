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2025’e merhaba

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Altun #Ali Ağaoğlu#Uğurkan Erez
2025’e merhaba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 14:40

Quality of Magazine dergisi, önceki akşam Cahide Palazzo’da ‘yeni yıla merhaba daveti’ verdi.

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Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Tayyar Işıksaçan’ın üstlendiği geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gece, Burçin Birben’in konseri ve Ahsen Gönülce yönetimindeki şov ekibinin gösterisiyle renklendi.

2025’e merhaba

Mehmet-Hanife Akdağ - Ali Ağaoğlu - İbrahim-Öyküm Bozan - Filiz-Ziya Yılmaz

Sahnelere döndü

Sahnelere geri döndüğünü ilan eden Burçin Birben, şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Hakan Altun da “Yorgun Yıllarım” şarkısıyla geceye renk kattı.

2025’e merhaba

Burçin Birben

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2025’e merhaba

Bozhan-Eda Memiş - Salih-Semra Keçeci - Onur Keçeci

2025’e merhaba

Betül Mermertaş - Ebru Uygun
2025’e merhaba

Tamer Levent - Türkan Şerbetçi
2025’e merhaba

Uğurkan Erez
2025’e merhaba

Hakan Altun

 

 

 

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#Hakan Altun#Ali Ağaoğlu#Uğurkan Erez

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