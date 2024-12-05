2025’e merhaba

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Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Tayyar Işıksaçan’ın üstlendiği geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gece, Burçin Birben’in konseri ve Ahsen Gönülce yönetimindeki şov ekibinin gösterisiyle renklendi.

Mehmet-Hanife Akdağ - Ali Ağaoğlu - İbrahim-Öyküm Bozan - Filiz-Ziya Yılmaz

Sahnelere döndü



Sahnelere geri döndüğünü ilan eden Burçin Birben, şarkılarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Hakan Altun da “Yorgun Yıllarım” şarkısıyla geceye renk kattı.

Burçin Birben

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Bozhan-Eda Memiş - Salih-Semra Keçeci - Onur Keçeci

Betül Mermertaş - Ebru UygunTamer Levent - Türkan ŞerbetçiUğurkan Erez

Hakan Altun