2019 yılında anlaşmalı boşanmışlardı... Eski eşimle güzel arkadaş olduk!

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Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada adında bir kızı olan İşiten, “Ona vakit ayırabilmek için çok yoğun çalışmak istemiyorum. Bence ne Uraz’a ne bana benziyor. İkimizden de bağımsız bir birey oldu” dedi.

Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile boşandıktan sonra arkadaş kalabilmeleri hakkında ise şunları söyledi:

“Artık üzerinden çok zaman geçti. Zordu ancak biz bunu dışarıya da kanıtladık. Uzun yıllar oldu ve arkadaş kalabildik. Ebeveynliğimiz bence çok güzel ilerliyor. Gayet keyfimizin yerinde olduğu bir arkadaşlığımız var.” (Deniz BOY)

Sahilde tek başına





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Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün Boğaz’da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gözlüğü, kapüşonu ve şapkasıyla tanınmakta zorlanan Demet Akbağ, tek başına Rumeli Hisarı’ndan Arnavutköy’e doğru yürüdü. Akbağ, kendisine soru yönelten muhabirlere “Günaydın” demekle yetindi. (Behlül AYDIN)

Bebek’te yürüyüş





Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ronit Gülcan önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla yürüyüş yapan Gülcan, muhabirlere selam verdi ardından kendisini bekleyen aracına binerek oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

Teyze yeğen alışverişte





Ünlü model Şevval Şahin, geçtiğimiz gün küçük yeğeni Eva Mira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Şahin, yeğeni Eva Mira ile oyuncak mağazalarına uğrayıp alışveriş yaptı. Teyze yeğen daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedi.

Cilt bakım tarzı





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“Survivor”dan elenen Zeynep Alkan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir klinikten arkadaşıyla beraber çıkan oyuncu, kapüşonu ve şalıyla kafasını sıkı sıkı kapattı. “Az önce cilt bakımından çıktım. Benim cildim hassastır. Üşümemek için böyle yüzümü gözümü örttüm” diyen Alkan, yarışma sonrası normal yaşamına hızlı adapte olduğunu söyledi: “Adadan döndükten sonra bir de film çekip bitirdim.”