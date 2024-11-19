2015 yılında babasını kaybetmişti... 'Zaman beni en çok yaralayan şey'

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Geçmişe olan özlemini dile getiren Beste Açar, fotoğrafa şu notu düştü:

"O günlere dönebilmek…

Bu bildiklerinle yeniden başlamak

Bazen “zaman beni en çok yaralayan şey" diyorum!

Bir şey yaşıyorum mesela “mucize gibi” ama o da zamana yenilmiş maalesef…

15 sene olsaymış deriz ya…

Öyle bir şey işte …

Her şey olması gerektiği gibi olması gereken zamanda oluyor diyelim yine "

'BABAM GİBİ BİR EŞİM OLSUN İSTEMEZDİM'

Beste Açar geçtiğimiz günlerde Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk olmuş ve babasıyla arasındaki ilişkiyi anlatmıştı:

-Kayahan'ın kızı olduğum için değil beni ben olduğum için sevsinler. Babamın ismini kullanıp bir şey olmuş gibi gözükmeyi istemiyorum.

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-Babam gibi bir eşim olsun istemezdim. Babam çalışırken yanında durmak mümkün değildi. Çok disiplinli ve mükemmeliyetçiydi. Geceler şarkısını yazarken bir kelime için altı ay çalıştı. Bu kadarı iyi bir şey değil.

-Babamla bir kere bile bir sinemaya, tiyatroya, avm'ye gitmedim. Zaman onun için çok kıymetliydi. Babamla yapamadığım şeylerin hasretini çektim.

-Dört kere evlendim. İki ay öncede boşandım. Yalnızlık korkum var. Yalnızlık benim için ölüm gibi bir şey. Her bir eşimden almam gerekenleri aldım. Bana çok şey kazandırdılar. En önemlisi de iki oğlum. Çocuklarımı çok seviyorum.