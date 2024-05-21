200 bin kişi eğlendi

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RAMS Türkiye ve Dosso Dossi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut- Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan, Siyam ve Mustafa Baran sahneye çıktı.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, sevilen şarkılarını seslendirdi...Şarkıcılar, alanı dolduran yaklaşık 200 bin kişiye bir müzik ziyafeti sundu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesinde, en büyük açık hava konserinde 200 bin kişiyle birlikte eğlendik. İstanbul’da gerçekleştirilen müzik festivalleri arasında en çok izleyicinin buluştuğu etkinlik oldu” dedi.

Mr Dosso Dossi’ye sahnede Rus şarkıcı Zara eşlik etti.