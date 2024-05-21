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200 bin kişi eğlendi

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#Rams Müzik Festivali By Mr Dossodossi#Yenikapı Etkinlik Alanı#RAMS Türkiye
200 bin kişi eğlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 14:20

“Rams Müzik Festivali By Mr DossoDossi” organizasyonu, önceki akşam Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapıldı.

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RAMS Türkiye ve Dosso Dossi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut- Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan, Siyam ve Mustafa Baran sahneye çıktı.

200 bin kişi eğlendi

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, sevilen şarkılarını seslendirdi...

Şarkıcılar, alanı dolduran yaklaşık 200 bin kişiye bir müzik ziyafeti sundu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesinde, en büyük açık hava konserinde 200 bin kişiyle birlikte eğlendik. İstanbul’da gerçekleştirilen müzik festivalleri arasında en çok izleyicinin buluştuğu etkinlik oldu” dedi.

200 bin kişi eğlendi

Mr Dosso Dossi’ye sahnede Rus şarkıcı Zara eşlik etti.

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#Rams Müzik Festivali By Mr Dossodossi#Yenikapı Etkinlik Alanı#RAMS Türkiye

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