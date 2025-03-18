20 yıl sonra yeni şarkı

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HER ŞEY 3 AY İÇİNDE GELİŞTİ

Deniz Seki ve Ozan Doğulu, “İnsan Lekesi” adlı yeni şarkılarına önceki akşam Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da klip çekti. İki sanatçı, çekim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deniz Seki, iş birlikleri hakkında konuştu:



“2005 yılında Ozan’la ‘Doyamadım’ şarkısında çalışmıştık. 20 yıl geçti ve tekrar bir araya geldik. ‘İnsan Lekesi’ çok kıymetli bir şarkı, Ozan da harika iş çıkardı. Her şey 3 ay içinde gelişti ve bugün bu şarkıyı kliple taçlandırıyoruz.”

SEVMEDİKLERİMDEN BİRİ DE DENİZ’Dİ

Ozan Doğulu ise “Çok güzel bir şarkı. Deniz’le hep beraberdik ama birlikte yeni bir şarkı yapmak bugüne kısmet oldu. Ben yıllardır birçok sanatçıyla çalıştım. Sevmediğim üç-beş arkadaşım kalmıştı, biri de Deniz’di” diye konuştu. ◊ Yanlış bir ifade kullandığını fark edince duraksayan Doğulu, kahkaha atarak cümlesini düzeltti: “Sevmediğim mi dedim? Aslında ‘Sevdiğim ama birlikte şarkı yapamadığım’ demek istedim.” (Sayit DURMAZ)

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Annelikten vazgeçtim

Deniz Seki, muhabirlerin soruları üzerine aşk hayatıyla ilgili de konuştu: “5 yıldır süren güzel bir ilişkim var ama evliliği düşünmüyorum. Beni gelinlikle sadece kliplerimde görebilirsiniz. Anne olma sayfasını da kapattım, çocuk yapmayı düşünmüyorum. Hayat şartları çok zor, çocuk büyütmek büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu yüzden evliliğe ihtiyaç duymuyorum.”