20 yıl boyunca aynı dizide oynamıştı... Tam iyileşiyor derken hastalık ünlü oyuncuyu hayattan kopardı

Yapımda, 1983 ile 2003 arasında Mickey Pearce karakterine hayat veren Murray, 68 yaşındaydı.

Onun erken sayılabilecek bir yaşta hayata veda etmesi dizide yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşlarını da yasa boğdu.

Murray, 2021 yılında akciğerinde bir tümör bulunduğu ve kanser tedavisi göreceğini açıklamıştı... Bir operasyon geçiren Murray, sonra da kemoterapi tedavisine başladı.

Hastalık erken evresinde yakalandığı için tedavi edilebilir durumdaydı. Sonra oyuncunun karaciğerinde başka bir tümör daha bulundu. Ama tedavileri doktorlarının söylediğine göre gayet iyi gidiyordu.

Bir süre sağlığı düzelmeye başlayan Patrick Murray'nin akciğer kanseri tekrarladı.

Bunun sonucunda da oyuncuyu hayattan kopardı.