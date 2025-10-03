×
20 yıl boyunca aynı dizide oynamıştı... Tam iyileşiyor derken hastalık ünlü oyuncuyu hayattan kopardı

Güncelleme Tarihi:

#Patrick Murray#Only Fools And Horses#Tv Dizisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 12:42

TV ekranları ünlü bir oyuncusuna veda etti... İngiltere'de yayınlanan ve ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri olan Only Fools and Horses'ta tam 20 yıl boyunca aynı rolü oynayan Patrick Murray, hayata veda etti.

Yapımda, 1983 ile 2003 arasında Mickey Pearce karakterine hayat veren Murray, 68 yaşındaydı.

Onun erken sayılabilecek bir yaşta hayata veda etmesi dizide yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşlarını da yasa boğdu.

Murray, 2021 yılında akciğerinde bir tümör bulunduğu ve kanser tedavisi göreceğini açıklamıştı... Bir operasyon geçiren Murray, sonra da kemoterapi tedavisine başladı.

Hastalık erken evresinde yakalandığı için tedavi edilebilir durumdaydı. Sonra oyuncunun karaciğerinde başka bir tümör daha bulundu. Ama tedavileri doktorlarının söylediğine göre gayet iyi gidiyordu.

Bir süre sağlığı düzelmeye başlayan Patrick Murray'nin akciğer kanseri tekrarladı.

Bunun sonucunda da oyuncuyu hayattan kopardı.

