18 yıl sonra beyazperdede

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Rock müziğin yıldız isimlerinden Teoman, 18 yıl aradan sonra bir sinema filmiyle beyazperdede sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son olarak 2007 yılında “Romantik” filminde oynayan ünlü şarkıcı, şimdi de “Aşk Sadece Bir An” adlı yapım için kamera karşısına geçti.

Levent isimli bir bar sahibini canlandıran Teoman, filmde konuk oyuncu olarak yer aldığını belirterek “Ben konuk oyuncu olmayı seviyorum. Aktörlük yapmak, sette saatlerce zaman geçirmek bana göre değil” dedi.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı “Aşk Sadece Bir An”, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Başrollerini rap müziğin genç temsilcilerinden Çakal ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Mustafa Kotan.

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Nilsu Berfin Aktaş

Romantik bir aşk hikâyesi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek olan “Aşk Sadece Bir An”, âşıkları sinema salonlarında buluşturacak. Yılın en iddialı gençlik filmleri arasında gösterilen yapımda başrolleri rap müziğin başarılı ismi Çakal ile yetenekli oyuncu Nilsu Berfin Aktaş paylaşıyor. Çakal’ın özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik barmen Rüzgar’ı canlandırdığı filmde Aktaş ise varlıklı bir ailede fazla korumacı şekilde yetişmiş hukuk öğrencisi Hayal’i canlandırıyor. Rüzgar ve Hayal tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olmalarına rağmen birbirine âşık oluyor.