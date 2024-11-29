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16 yıllık evlilik bitiyor... 'Evet boşanıyoruz'

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası
16 yıllık evlilik bitiyor... Evet boşanıyoruz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:20

Güzide Duran, 16 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Adnan Aksoy’la boşanacağı iddiasını doğruladı.

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SORULARDAN KAÇAMADI

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekânda avukatı Aslı Hatemi’yle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından mekândan ayrılan Duran, karşısında muhabirleri bulunca konuşmamak için aracına koştu. Ünlü manken, boşanacağı iddiasıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine “Evet, doğru. Bir süreç yaşıyoruz şu an” dedi.

16 yıllık evlilik bitiyor... Evet boşanıyoruz

İKİ KEZ AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Güzide Duran ve işadamı Adnan Aksoy 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. İki çocuk sahibi olan çift, daha önce iki kez boşanmanın eşiğinden döndü. Adnan Aksoy 2022 ve 2023 yıllarında da boşanma davası açtı, ancak daha sonra evliliğine şans tanıyarak davaları geri çekti. Çiftin yaşadıkları sorunları aşamayarak yollarını ayırmaya karar verdiği öğrenildi. 

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16 yıllık evlilik bitiyor... Evet boşanıyoruz

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#Güzide Duran#Adnan Aksoy#Boşanma Davası

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