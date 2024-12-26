16 yaşındaki genç yıldız korkunç kazada hayatını kaybetti

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Baby Driver filminde de rol alan genç oyuncu Hudson Joseph Meek 16 yaşında hayatını kaybederek ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Hudson Joseph Meek’in hareket halindeki bir araçtan düşerek öldüğü açıklandı.

Meek'in profesyonel oyunculuk geçmişi 2014 yılında ünlü oyuncu Melissa Joan Hart'ın başrolünde oynadığı “The Santa Con” adlı televizyon filmine dayanıyordu.

Oyunculuk yaptığı diğer yapımlar arasında 2017 yapımı Baby Driver filmi ve ünlü televizyon dizisi MacGyver'ın yeniden çevrimi olan 16 yaşındaki Meek’in geçen hafta Alabama'da hareket halindeki bir araçtan düştüğü bildirildikten sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Polis 19 Aralık Perşembe günü Vestavia Hills'teki Canyon Road'da meydana gelen kazada araçtan düşerek ağır yaralanan ve kurtarılamayan şahsın kimliğinin 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek olduğunu açıkladı.

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Talihsiz genç iki gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra 21 Aralık’ta hayatını kaybetti. Polisin kazayı soruşturmaya devam ettiği açıklandı.

Genç yıldızın ailesi oğullarının Instagram hesabından bir açıklama yaparak “Oğlumuz Hudson Joseph Meek’in öldüğünü büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu dünyada geçirdiği 16 yıl çok kısaydı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkesi önemli ölçüde etkiledi” ifadelerine yer verildi.

Ailesinin yayınladığı ölüm ilanına göre lise ikinci sınıf öğrencisi olan Meek aynı zamanda başarılı bir sporcuydu ve 2025’te gösterime girecek olan birçok büyük sinema filmi ve televizyon şovunda da çalıştı.

Acılı ailesi genç oyuncu için “Hudson hayatı dolu dolu yaşayan canlı ve dinamik bir insandı. Sette vakit geçirmeyi ve oyuncu kadrosunun ve ekibin her bir üyesinin isimlerini ve hikayelerini öğrenme şansına sahip olmayı kesinlikle çok severdi” dedi.