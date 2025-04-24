16 yaÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye gÃ¼zeli seÃ§ilmiÅŸti... Magazin dÃ¼nyasÄ±ndan rÃ¼zgar gibi gelip geÃ§ti

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Ã–yle olmasÄ± da normaldi aslÄ±nda. DÃ¼zgÃ¼n bir fiziÄŸi ve kocaman, masmavi, etkileyici bakÄ±ÅŸlarÄ± vardÄ±.

TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel ikinci genÃ§ kÄ±zÄ± seÃ§ildi o yarÄ±ÅŸmada. O gece baÅŸÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± taÃ§ ona hem mutluluklarÄ±n hem de trajedilerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ getirdi.

Elbette hayatta insanÄ±n baÅŸÄ±na bu tÃ¼rden olaylar gelir. O da yoluna devam etti. Sinema, televizyon, tiyatro derken kendine baÅŸarÄ±lÄ± ve akÄ±lda kalÄ±cÄ± bir kariyer yarattÄ±.

GÃ¼zel gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, kendi isteÄŸiyle kamera karÅŸÄ±sÄ±ndan Ã§ekilip sakin bir hayat kurdu.Â

Koyu renk saÃ§larÄ± ve masmavi gÃ¶zleriyle bir deÄŸil birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nan o genÃ§ kÄ±z, sonra 2001 yÄ±lÄ±nda bir TV filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve hemen ardÄ±ndan sÄ±rra kadem bastÄ±.

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O zamandan bu yana Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyadan elini eteÄŸini Ã§ekti. Belli ki kendine daha sakin ve gÃ¶zlerden uzak bir yaÅŸam seÃ§ti.

Ama yine de hiÃ§ unutulmadÄ±. O yÃ¼zden de herkes bir zamanlar gÃ¼len yÃ¼zÃ¼yle ve gÃ¼zelliÄŸiyle tanÄ±nan o genÃ§ kÄ±zÄ±n ÅŸimdi nerelerde olduÄŸunu merak ediyor.

BÄ°RKAÃ‡ KUÅžAÄžIN HAFIZASINA KAZINDIÂ

Bu kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± 1983 yÄ±lÄ±nda, NeÅŸe Erberk'in ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ikinci en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilen Sema Yunak'Ä±n kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

1967 doÄŸumlu Sema Yunak, o yarÄ±ÅŸmada taÃ§ giydikten sonra hayatÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Son olarak da 2001 yÄ±lÄ±nda Her Åžey OÄŸlum Ä°Ã§in adlÄ± TV filminde rol aldÄ±. Ama bir daha da ne sinemada ne TV ekranÄ±nda ne de tiyatro sahnesinde gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.

O dÃ¶nemde Ã¼nlenen birÃ§ok genÃ§ kÄ±z ve genÃ§ erkeÄŸin olduÄŸu gibi birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±ndan hiÃ§ silinmedi yine de.

O TACIN BEDELÄ°NÄ° ACI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ã–DEDÄ°

Sema Yunak, o gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda baÅŸÄ±na takÄ±lan tacÄ±n bedelini benzeri olmayan bir ÅŸekilde Ã¶dedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o unvan, ona pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ± belki ama ailesinin de daÄŸÄ±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

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Bunun nedenine gelirsek... Sema Yunak'Ä±n erkek kardeÅŸi TunÃ§, onun gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±ydÄ±. Ama Sema bu konuda Ä±srarcÄ± oldu.

Bu durum babasÄ± Tulu ile erkek kardeÅŸinin arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Sonunda baba ile oÄŸul bu yÃ¼zden tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Baba Yunak bir anlÄ±k Ã¶fkesine kapÄ±lÄ±p oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

Bunun ardÄ±ndan da cezaevine girdi. Bu arada Sema Yunak'Ä±n annesi de babasÄ±nÄ± terk etti. Baba Yunak, cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra demir parmaklÄ±klar ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±. Hatta yÄ±llar sonra bir ara bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'yi aÄŸlatan bir reklam filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Bunlar Sema Yunak'Ä±n ailesinin yaÅŸadÄ±klarÄ±. Bir de yarÄ±ÅŸmadan sonra onun deÄŸiÅŸen hayatÄ± var. GÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda derece alarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerinde sinema, TV ve tiyatro sahnesine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi Yunak.

TacÄ±nÄ± taktÄ±ktan iki sene sonra BugÃ¼nÃ¼n SaraylÄ±sÄ± adlÄ± dizide oynadÄ±. Bu diziyi OsmancÄ±k ve Deliler izledi.

Adada Sonbahar, GÃ¼ler misin AÄŸlar mÄ±sÄ±n, KuruluÅŸ OsmancÄ±k gibi dizilerin yanÄ± sÄ±ra SÃ¶zde KÄ±zlar adlÄ± sinema filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Bir dÃ¶nem uzun sÃ¼re hayatÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Zeki Alasya ile Metin AkpÄ±nar'Ä±n kurucusu olduÄŸu DevekuÅŸu Kabare'de sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sema Yunak 'Ä±n akÄ±llarda en Ã§ok kalan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± hatÄ±rlamak gerekirse birÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na Hastane adlÄ± dizi gelir kuÅŸkusuz.

O dizide Zeki Alasya, Metin AkpÄ±nar, Zihni KÃ¼Ã§Ã¼men, Selim NaÅŸit, Sezai Altekin gibi dÃ¶nemin en gÃ¶zde oyuncularÄ±yla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Yunak.

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2001 yÄ±lÄ±ndan sonra ise kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndan elini eteÄŸini Ã§ekti. Åžimdi hayranlarÄ± onun nerelerde olduÄŸunu ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyor.

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Yunak, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir AVM'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti... Belki biraz kilo almÄ±ÅŸtÄ± ama eski gÃ¼zelliÄŸi de gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ de hala eskisi gibiydi.

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