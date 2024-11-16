Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 09:16
Hande Doğandemir, tek çocuk olmasına rağmen bencil olamadığını söyledi ve ekledi: “Keşke biraz bencil olabilseydim. İnsanları çok düşünüyorum.”
Oyuncu
Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın “Empati” konuk oldu. Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirtti: “Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu.”
, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne
babanın kızı olduğunu söyledi ve ekledi: “Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum.”