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14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı

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#Hande Doğandemir#Oyuncu#Anne
14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 09:16

Hande Doğandemir, tek çocuk olmasına rağmen bencil olamadığını söyledi ve ekledi: “Keşke biraz bencil olabilseydim. İnsanları çok düşünüyorum.”

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Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın “Empati” konuk oldu. Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirtti: “Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu.”

14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı

Oyuncu, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı olduğunu söyledi ve ekledi: “Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum.”

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#Hande Doğandemir#Oyuncu#Anne

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