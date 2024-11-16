14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı

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Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın “Empati” konuk oldu. Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirtti: “Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu.”

