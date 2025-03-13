11 Nisan'dan vizyonda

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Vizyona girmek için gün sayan film, izleyiciye eğlenceli bir komedi sunacak. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmin ilk afişi ortaya çıktı. Büyük merak uyandıran “Sıcak Büfe”, 11 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstleniyor.



AKSİYON DOLU KOMEDİ



Filmde iki farklı karakterdeki kardeşin sakin bir hayat sürerken başlarına gelen olaylarla hayatlarının maceraya sürüklenişi konu ediniliyor. Aksiyon dolu komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal yer alıyor.