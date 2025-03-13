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11 Nisan'dan vizyonda

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#Sıcak Büfe#D Media#Aksiyon Filmi
11 Nisandan vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 09:40

D Media imzalı “Sıcak Büfe” filminin hazırlıkları tamamlandı.

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Vizyona girmek için gün sayan film, izleyiciye eğlenceli bir komedi sunacak. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmin ilk afişi ortaya çıktı. Büyük merak uyandıran “Sıcak Büfe”, 11 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstleniyor.

AKSİYON DOLU KOMEDİ

Filmde iki farklı karakterdeki kardeşin sakin bir hayat sürerken başlarına gelen olaylarla hayatlarının maceraya sürüklenişi konu ediniliyor. Aksiyon dolu komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal yer alıyor.

11 Nisandan vizyonda

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#Sıcak Büfe#D Media#Aksiyon Filmi

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