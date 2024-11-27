100 milyonluk boşanma davası

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MOMO Beach’in patronu Burak Beşer’in kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia eden 4 yıllık eşi Ece Akbulut Beşer, 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Eşinin sevgilisiyle aynı evde kaldığını ve yurtdışına giderek partilere katıldığını ileri süren Ece Akbulut Beşer, ihanete ilişkin video ve fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.



İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Çeşme’nin en popüler beach’i Momo’nun sahibi Burak Beşer ile Kurabiye Otel’in sahibi Ece Akbulut, 2020’de evlendi. Çift, geçen yıl Beykoz Aile Mahkemesi’nde ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Ancak iddiaya göre Ece Akbulut, eski eşi Burak Beşer’in evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ‘anlaşmalı’ boşanma kararına itiraz eden Ece Akbulut, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.

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İstinaf Mahkemesi Ece Akbulut Beşer’i haklı bularak ‘anlaşmalı boşanma’ kararını kaldırdı. Ece Akbulut Beşer, kararın kaldırılmasının ardından bu defa İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘çekişmeli’ boşanma davası açtı.



‘KADINLIK GURURUM KIRILDI’



Burak Beşer’in P.Ö. isimli bir kadınla aynı evde yaşadığını ve bu kadını aile ve yakın çevresiyle tanıştırdığı anlatılan dava dilekçesinde, “Burak Beşer, P.Ö. isimli kadın ile 2023’te Atina’ya giderek aynı otelde kalmıştır. 2024 Nisan ayında da yine aynı kadınla Amerika’da bir partiye katılmış, birlikte otelde kalmış ve aynı uçakla İstanbul’a gelmiştir. Burak Beşer’in bu eylemleri sunduğumuz videolar ve fotoğraflarla da anlaşılacağı üzere aldatma eylemini gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır” denildi. Ece Akbulut Beşer’in avukatı Osman Hacıbekiroğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçenin devamında özetle şunlara yer verildi: “Eşinin aldatma eylemi ve evlilik dışı ilişki yaşaması nedeniyle derin üzüntülere maruz kalan müvekkilin gururu kırılmış, itibarı ve kişilik hakları zedelenmiştir. Müvekkilin evlilik birliğinin bozulmasında hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Boşanmaya sebep olan olaylar, Burak Beşer’in kusurlu davranışları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tarafların ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarını istiyoruz. Burak Beşer’den 50 milyon lira maddi, 50 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminat ile müvekkil için aylık 400 bin lira nafaka talep ediyoruz.”