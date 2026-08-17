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10 yıl sonra bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Model Grubu#Can Temiz#Fatma Turgut
10 yıl sonra bir arada
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:28

10 yıllık aranın ardından bir araya gelen Model, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

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Can Temiz, Okan Işık ve Fatma Turgut sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. “Sizi yeniden bir araya getiren ne oldu?” sorusu karşısında Can Temiz “Para” diye espri yaparken, Fatma Turgut süreci anlattı:

“Son albümümüzü o dönemki plak şirketimize 10 yıl süreyle vermiştik. 10 yıl bitti, artık albüm bize geçmeliydi. Bunun için de bir araya gelmemiz gerekiyordu. Can’ı aradım, Okan’a mail attım. Akşamına WhatsApp grubumuz kurulmuştu. Sonrasında da yeniden birleşme kararı aldık.” 

10 yıl sonra bir arada

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#Model Grubu#Can Temiz#Fatma Turgut

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